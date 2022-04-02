Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

02.04.2022 15:07

- Tekirdağ'da trafik kazası; 1 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

- Tekirdağ'da trafik kazası; 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Malkara- Keşan karayolu üzeri ilçe çıkışında meydana geldi. 59 FF 502 plakalı otomobil sürücüsü Hikmet D., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Hikmet D. ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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