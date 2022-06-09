Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 yaralı

09.06.2022 00:16
Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'da kavşaktan dönüş yapan otomobile bir diğer otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da kavşaktan dönüş yapan otomobile bir diğer otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Saray İlçesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Büyükyoncalı Mahallesi Palamutdere Mevkii Kavşağından Mahalle Merkezine dönüş yapmak isteyen Nurullah Y. İdaresinde ki 39 ABT 716 Plakalı otomobile iddiaya göre, Saray istikametine seyreden Erdem E. İdaresinde ki 06 AY 4425 plakalı otomobil çarpıp orta refüje savruldu. Meydana gelen kazada 06 AY 4425 Plakalı otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 yaralı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Büyükyoncalı, Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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