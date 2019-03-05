Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, K.S'nin kullandığı 17 AAK 422 plakalı tır, İnecik Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KD 9862 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, otomobilde bulunan Afganistan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, İran uyruklu 1 kişi de yaralandı.



Yaralı, Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza sonrasında kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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