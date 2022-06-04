Olay, Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.F.T. idaresindeki 39 BB 936 plakalı araç ile K.M.D. yönetimindeki 34 BOV 255 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Yaşanan kazada, 39 BB 936 plakalı araçtaki Sabriye D. ve Ezgi G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Çift taraflı yaralamalı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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