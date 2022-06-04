Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

04.06.2022 18:19
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.F.T. idaresindeki 39 BB 936 plakalı araç ile K.M.D. yönetimindeki 34 BOV 255 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Yaşanan kazada, 39 BB 936 plakalı araçtaki Sabriye D. ve Ezgi G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Çift taraflı yaralamalı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı Tekirdağ'da 7 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Fransa'da Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı
17:59 Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti
17:54 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un Serdar Dursun taklidi sosyal medyayı salladı
17:23 Ucuza hazine arazisi projesinde 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar
17:06 TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hakkında konuşan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu hatadan dönelim
16:50 2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 18:36:51. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement