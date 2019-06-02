Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde Ahmet Akar idaresindeki 39 FA 624 plakalı otomobil ile Erşan Kısa idaresindeki 59 ZK 809 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yan yatan otomobil sürücüsü Akar ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Adnan Oğuz yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:26 Kaynak: AA
Cumhuriyet Mahallesi, Çerkezköy, Güncel
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