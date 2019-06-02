Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çerkezköy
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:26 Kaynak: AA
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel
Caddesi üzerinde Ahmet Akar
idaresindeki 39 FA 624 plakalı otomobil ile Erşan Kısa idaresindeki 59 ZK 809 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yan yatan otomobil sürücüsü Akar ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Adnan Oğuz yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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