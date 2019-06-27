Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

TEKİRDAĞ (AA) – Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
TEKİRDAĞ (AA) – Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de meydana gelen kazada, Musa Bağlar yönetimindeki 34 BJF 467 plakalı hafif ticari araç ile Besim Körpe yönetimindeki 59 UM 102 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:58 Kaynak: AA
Bağlar, Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Güncel
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