Tekirdağ'da trafik kazası: 2 Yaralı

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17 dakika önce
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malkara
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:36 Kaynak: AA
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İlker İşbilen (37) yönetimindeki 39 AK 004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarptı.
Kazada sürücü İşbilen ve araçta bulunan arkadaşı Hakan Çelik
(28) yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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