Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:34 Kaynak: AA
'ın Çerkezköy
ilçesinde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Tunç idaresindeki 34 BDV 260 plakalı otomobil ile Doğancan Altunay idaresindeki 59 T 5025 plakalı ticari taksi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
'nde çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücü Tunç ile ticari takside yolcu olan Mesut Topal ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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