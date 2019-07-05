Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Tunç idaresindeki 34 BDV 260 plakalı otomobil ile Doğancan Altunay idaresindeki 59 T 5025 plakalı ticari taksi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücü Tunç ile ticari takside yolcu olan Mesut Topal ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:34 Kaynak: AA
çerkezköy, tekirdağ, Güncel
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