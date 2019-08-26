Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, D-110 Karayolu üzeri Deveci Mahallesi sapağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Malkara istikametine seyreden eski Hacısungur Mahallesi Muhtarı Ahmet Gündüz yönetimindeki 59 LK 980 plakalı otomobil, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Orta refüj ve tabelaya çarpan otomobil, yol kenarına savruldu.


Kazada, otomobilde bulunan ve hafif yaralanan Şevkiye G. ve Lütfiye Ç. ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Sürücü Gündüz, bir aracın kontrolsüzce önüne çıkarak, kazaya sebebiyet verdiğini ve olay yerinden kaçtığını öne sürdü. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı: 1 ölü, 7 yaralı Boşanmak istemeyen uzman çavuş, eşinin evini basıp kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 09:55:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]