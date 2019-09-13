Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:34 Kaynak: AA
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çerkezköy- Çorlu yolu Veliköy Mahallesi yakınlarında, Mehmet Müsellimli idaresindeki 59 AAS 049 plakalı otomobil ile Ömer Sarp'ın kullandığı 59 JC 821 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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