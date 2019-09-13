Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çerkezköy- Çorlu yolu Veliköy Mahallesi yakınlarında, Mehmet Müsellimli idaresindeki 59 AAS 049 plakalı otomobil ile Ömer Sarp'ın kullandığı 59 JC 821 plakalı otomobil çarpıştı.


Kazada sürücüler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çerkezköy, Veliköy, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:34 Kaynak: AA
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