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Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde virajı alamayan otomobil şarampole devrildi.

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde virajı alamayan otomobil şarampole devrildi. Kazada muhtar ve arkadaşı yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Çimendere- Balabancık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balabancık Mahallesi istikametine seyreden Ercan Meydan (54) yönetimindeki 16 NUM 43 plakalı otomobil, virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Meydan ve araçta bulunan Elmalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban (56) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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