Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'da gece yarısı yolda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil metrelerce savrulduktan sonra tarlaya girdi.

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'da gece yarısı yolda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil metrelerce savrulduktan sonra tarlaya girdi. Kazada sürücü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.


Kaza Tekirdağ- Muratlı Karayolu üzeri cezaevi mevkiinde saat 01.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre M.E. idaresindeki 34 RG 696 plakalı otomobil Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa istikametinden Muratlı İlçesi istikametine seyir halinde iken Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünü geçtikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Karşı şeritte de yolu aşıp tarlaya giren otomobilde savrulmanın etkisi ile araçta bulunan sürücü M.E. ile yanında bulunan M.Y. yaralandı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları araçtan çıkardıktan sonra ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulansa konularak Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, meydana gelen trafik kazasına ilişkin soruşturma başlattı. Kaza geçiren araç ise çekici yardımıyla tarladan çekildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:00 Kaynak: İHA
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