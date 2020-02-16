Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

29 dakika önce

Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Muratlı- Tekirdağ karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Olay, Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tekirdağ'dan Muratlı istikametine doğru seyir eden Abdullah A. sevk ve idaresindeki 59 AV 753 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan sürücü Abdullah A. ile araçta yolculuk yapan Ferhat K. yaralandı.


Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra olay yerine gelen ambulansla yaralılar Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Kaza bölgesine gelen Trafik Şube ekipleri ve jandarma yolun güvenliğini sağladı. Takla atan araç kullanılamaz hale gelirken ters dönen otomobil için kurtarıcı çağrıldı.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Volkswagen, egzoz manipülasyonunda tüketicilere 830 milyon euro teklif etti
Evindeki gizli bölmede yakalanan cezaevi firarisi kadın: Cumhurbaşkanı bizi affetsin Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 02:23:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]