Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

İstasyon Caddesi'nde Saim Eraslan yönetimindeki 59 AAN 917 plakalı otomobil, Kudret Eren'in kullandığı 59 J 1133 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada, 2'si öğrenci 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:44 Kaynak: AA

Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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