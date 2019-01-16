Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
İstasyon Caddesi'nde Saim Eraslan yönetimindeki 59 AAN 917 plakalı otomobil, Kudret Eren'in kullandığı 59 J 1133 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada, 2'si öğrenci 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi
'ne sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:44 Kaynak: AA
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