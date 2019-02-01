Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'da Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'da Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hafif yaralandı.

Çerkezköy Çorlu yolu, Yulaflı Mahallesi ışıklı kavşakta Özkan Evren idaresindeki 59 ABA 908 plakalı otomobil, Veli Berber yönetimindeki 67 NN 240 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Özkan Evren ile yanında bulunan Alican Akkan ve Onur Güven hafif yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:36 Kaynak: AA

Çorlu, Ergene, Tekirdağ, Güncel
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