Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'da Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hafif yaralandı.
Tekirdağ
'da Ergene
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hafif yaralandı. Çerkezköy Çorlu
yolu, Yulaflı Mahallesi ışıklı kavşakta Özkan Evren
idaresindeki 59 ABA 908 plakalı otomobil, Veli Berber yönetimindeki 67 NN 240 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Özkan Evren ile yanında bulunan Alican Akkan ve Onur Güven
hafif yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi
'ne sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:36 Kaynak: AA
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