Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
23 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde meydana gelen trafik kazasında hurda yığınına dönen otomobilde 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
İlçesinde meydana gelen trafik kazasında hurda yığınına dönen otomobilde 3 kişi yaralandı.
Kaza Çerkezköy- Kapaklı
İlçesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MNE plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar araçtan çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Taklalar atan otomobilde hurda yığınına dönerken, olay yerine gelen polis ekipleri de meydana gelen kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.
Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:04 Kaynak: İHA
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