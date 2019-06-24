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Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

14 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 3 kişilik bir ailenin bulunduğu araç takla atarak yol kenarına savruldu.

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 3 kişilik bir ailenin bulunduğu araç takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada, şans eseri araçta bulunan 3 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinin Bahçeağıl Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi'nden Bahçeağıl Mahallesi istikametine ilerleyen 42 ABJ 422 plakalı araç sürücüsü Şenay D. (22), iddiaya göre bir sokak köpeğinin yola fırlaması ile direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarına savruldu. Görgü tanıklarının iddialarına göre taklalar atan araçta Şenay D.'nin eşi Gürkan D. ve akrabası Aymira D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:37 Kaynak: İHA
Kapaklı, Tekirdağ, 3. Sayfa
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