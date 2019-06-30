Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

18 dakika önce

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Erdinç Kılıç (44) idaresindeki 59 LF 559 plakalı otomobil Kozyörük Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü Erdinç Kılıç, eşi Hanife Kılıç (43) ve oğulları Dinçer Kılıç (11) yaralandı.
Kazada yaralanan 3 kişi 112 Sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:52 Kaynak: AA
Malkara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü Trabzon'da şoke eden olay! 900 derecede kızdırılan demiri dondurma gibi yalayıp, türkü söyledi İmar barışı ödemeleri bugün sona eriyor Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 18:10:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]