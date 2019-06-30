Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

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18 dakika önce
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Malkara
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:52 Kaynak: AA
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Erdinç Kılıç (44) idaresindeki 59 LF 559 plakalı otomobil Kozyörük
Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü Erdinç Kılıç, eşi Hanife
Kılıç (43) ve oğulları Dinçer Kılıç (11) yaralandı.
Kazada yaralanan 3 kişi 112 Sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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