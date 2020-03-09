Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı-Süleymanpaşa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı- Süleymanpaşa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Olay, gece saat 00.00 sıralarında Muratlı-Süleymanpaşa karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolun sağında park halinde duran Dursun Ali Ö. sevk ve idaresindeki 55 JU 182 plakalı otomobil, arkasından gelen Müfit G. yönetimindeki 59 DT 617 plakalı otomobili fark edemeyip aniden U dönüşü yapmak için hareket etti. Dönmek isteyen otomobile arkadan gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 JU 182 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.


Şarampole yuvarlanan otomobilden kendi imkanlarıyla inen Dursun Ali Ö. ve Nirgül Ö. ile diğer otomobil sürücüsü Müfit G., olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Namık Kemal Araştırma ve Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tarlaya uçan aracı çıkarmak için kurtarıcı çağrıldı. Trafik Şube, Jandarma Trafik ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.


Yaralıların tedavileri sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:39 Kaynak: İHA
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