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Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

10.12.2021 16:15

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Çevreyolu Süleymanpaşa ilçesi kapalı spor salonu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.O. İdaresindeki 59 ED 360 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple orta refüje çarptıktan sonra takla atarak, devrildi. Kazada Sürücü N.O., ve araçta yolcu olarak bulunan F.G., ile N.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımı ile araç içerisinden çıkartılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alınarak Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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