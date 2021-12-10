Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Çevreyolu Süleymanpaşa ilçesi kapalı spor salonu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.O. İdaresindeki 59 ED 360 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple orta refüje çarptıktan sonra takla atarak, devrildi. Kazada Sürücü N.O., ve araçta yolcu olarak bulunan F.G., ile N.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımı ile araç içerisinden çıkartılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alınarak Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.