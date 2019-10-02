Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Seda Sokak'ta Meryem Kapan idaresindeki 59 UT 743 plakalı otomobil, Yakup Dilek'in kullandığı 20 H 3130 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Dilek ve Kapan ile Adem Ertural ve Hasan Usta yaralandı.

Yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.