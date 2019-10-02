Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:50 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Seda Sokak'ta Meryem Kapan idaresindeki 59 UT 743 plakalı otomobil, Yakup Dilek'in kullandığı 20 H 3130 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Dilek ve Kapan ile Adem Ertural ve Hasan Usta yaralandı.
Yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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