Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı
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Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Seda Sokak'ta Meryem Kapan idaresindeki 59 UT 743 plakalı otomobil, Yakup Dilek'in kullandığı 20 H 3130 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Dilek ve Kapan ile Adem Ertural ve Hasan Usta yaralandı.

Yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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