Tekirdağ'da trafik kazası: 5 ölü
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:54 Kaynak: AA
'ın Çorlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, TEM
otoyolunda tır ile otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışma sonrası yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlk belirlemelere göre trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle TEM otoyolu araç trafiğine kapatıldı.
TEM'de otomobil TIR'la çarpıştı: 5 ölü
Tekirdağ'daki kazadan feci görüntüler! 5 tabut yürek dağladı
Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi