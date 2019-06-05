Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 5 ölü
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Tekirdağ'da trafik kazası: 5 ölü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da trafik kazası: 5 ölü, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda tır ile otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışma sonrası yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlk belirlemelere göre trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle TEM otoyolu araç trafiğine kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:54 Kaynak: AA
TEM Otoyolu, Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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