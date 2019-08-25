Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:09 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Kınıklar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
İlk belirlemelere göre, kazada 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara ve Süleymanpaşa'daki hastanelere kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
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