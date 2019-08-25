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Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Kınıklar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, kazada 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara ve Süleymanpaşa'daki hastanelere kaldırıldı.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:12 Kaynak: İHA
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