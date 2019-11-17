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Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, saat 18.15 sıralarında Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Samet Ç. idaresindeki 59 EY 217 plakalı otomobil ile henüz kimliği tespit edilemeyen sürücünün kullandığı 34 VN 2537 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada 59 EY 217 plakalı otomobilin sürücüsü Samet Ç., eşi Gamze Ç. ile çocukları Çağlar Ç. ve Yağmur Ç. hafif şekilde yaralandı. 34 VN 2537 plakalı otomobilde ise henüz kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsünün yanı sıra; araçta yolculuk yapan Seçkin B. hafif şekilde yaralandı. Yaralıların bir kısmı olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne, bir kısmı ise Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.


Kaza mahalline gelen Trafik Şube ve Jandarma Trafik ekipleri yol güvenliğini sağlarken, Büyükşehir İtfaiye ekipleri ise yoldaki cam parçalarını tazyikli su ile temizledi. Diğer taraftan, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki trafik işaret levhaları da büyük zarar gördü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:47 Kaynak: İHA
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