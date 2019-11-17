Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı
6 saat önce
Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:44 Kaynak: AA
Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samet Ç. idaresindeki 59 EY 217 plakalı otomobil Aşağısevindikli Kavşağı'nda sürücüsü belirlenemeyen 34 VN 2537 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Gamze, Çağlar, ve Yağmur Ç. ile Seçkin B. yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Muratlı ve Tekirdağ'daki hastanelere kaldırıldı.
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