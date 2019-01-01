Tekirdağ'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
53 dakika önce
Tekirdağ'da trafik kazası: 8 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Tekirdağ
'da trafik kazası: 8 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vize
istikametinden Çerkezköy
istikametine seyreden Halil Emre idaresindeki 34 LG 9495 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Yiğit Maruf idaresindeki 34 LR 3254 plakalı araçla çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yardımı ile yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından iki otomobilde bulunan 8 yaralı Saray ve Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:27 Kaynak: İHA
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