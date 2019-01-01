Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

53 dakika önce

Tekirdağ'da trafik kazası: 8 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 8 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vize istikametinden Çerkezköy istikametine seyreden Halil Emre idaresindeki 34 LG 9495 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Yiğit Maruf idaresindeki 34 LR 3254 plakalı araçla çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından iki otomobilde bulunan 8 yaralı Saray ve Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:27 Kaynak: İHA

Saray, Tekirdağ, 3. Sayfa
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