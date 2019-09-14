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Tekirdağ'da trafik kazası: 8 yaralı

47 dakika önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 8 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Saray'dan Çerkezköy istikametine seyir halinde olan Tunay E. idaresindeki 59 RA 921 plakalı otomobil Büyükyoncalı Mahallesi kavşağından çevre yoluna çıkış yapan Nurdan D. idaresindeki 59 AAJ 995 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Tuğçe E, Sabriye E, Nurdan E, Büşra E, Rahile K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Çerkezköy, Tekirdağ, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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