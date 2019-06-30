Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 9 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tekirdağ'da trafik kazası: 9 yaralı

58 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 9 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Kavakçeşme Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy istikametine seyreden Sabri Çapar (60) yönetimindeki 17 ER 745 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Satıh Cimitoğlu (37) yönetimindeki 34 KH 1572 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Satıh Cimitoğlu, Sabri Çapar, Sıla Cimitoğlu (14), Cavidan Çapar (57), Teona Jarıashvil (39), Phatıma Bukıa (30), Ahmet Küçükdilek, Firdevs Cimitoğlu (62) ve Ümit Cimitoğlu (34) yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü Adana'da mucize kurtarış! Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 00:18:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 9 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]