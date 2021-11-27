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Tekirdağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

27.11.2021 14:40
Tekirdağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yunus E'nin kullandığı 34 GC 7636 plakalı otomobil, Büyükyoncalı Kavşağı'nda, Erkut K. idaresindeki 34 VL 3370 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüleri ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Büyükyoncalı, Tekirdağ, Otomobil, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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