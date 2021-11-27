Tekirdağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti!

20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!

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