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Tekirdağ'da trafik uygulaması

26 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ve polis ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulama yaptı.

Tekirdağ'da trafik uygulaması, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ve polis ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulama yaptı.
Malkara İlçe Jandarma Trafik Ekipleri ile Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Ekipleri tarafından yapılan uygulamaya katılan Malkara Kaymakamı Erhan Karahan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, şapka ve broşür dağıttı.
Kaymakam Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malkara'nın geçiş güzergahı üzerinde olduğunu ve vatandaşların uyarılması gerektiğini söyledi.
Vatandaşlara iyi yolculuklar dilediğini aktaran Karahan "Bayram tatili başlangıcı dolayısı ile özellikle ilçemizin ana arter üzerinde olması sebebiyle çok ciddi bir trafik yoğunluğuna sahip. Ülkemizin her tarafında olduğu gibi ilçemizde de trafikten sorumlu arkadaşlarımız denetlemelerini yapıyorlar. Aynı zamanda trafik noktasında bilgilendirmeler yapıyorlar. Onları görevleri başında denetlemek, aynı zaman da başarılar dilemek için buraya geldik. Yolcularımız ile birlikte konuşarak onlara hayırlı yolculuklar ve hayırlı bayramlar diledik. İnşallah tüm ülkemizde kazasız, belasız hayırlı bayramlar diliyoruz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:58 Kaynak: AA
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