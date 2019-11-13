Tekirdağ'da traktör alev alev yandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarla süren çiftçinin traktörü alev alev yandı.



Edinilen bilgiye göre, Delibedir Mahallesi kırsalında tarla sürüldüğü sırada H.E.'ye ait traktörün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan traktöre, olay yerine çağrılan Hayrabolu İtfaiye İstasyon Amirliği ekipleri müdahale etti.



Söndürülen yangın sonrası traktör kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ