Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da traktör alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da traktör alev alev yandı - Son Dakika

Tekirdağ'da traktör alev alev yandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarla süren çiftçinin traktörü alev alev yandı.

Tekirdağ'da traktör alev alev yandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarla süren çiftçinin traktörü alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Delibedir Mahallesi kırsalında tarla sürüldüğü sırada H.E.'ye ait traktörün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan traktöre, olay yerine çağrılan Hayrabolu İtfaiye İstasyon Amirliği ekipleri müdahale etti.


Söndürülen yangın sonrası traktör kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ

Hayrabolu, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:29 Kaynak: İHA
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