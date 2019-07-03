Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da traktör devrildi: 1 yaralı
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Tekirdağ'da traktör devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Kapaklı'da yol kenarına devrilen traktör sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'da traktör devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Kapaklı'da yol kenarına devrilen traktör sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Birol Yörükler idaresinde 59 UB 912 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunhacı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:50 Kaynak: AA
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