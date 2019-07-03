Tekirdağ'da traktör devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Kapaklı'da yol kenarına devrilen traktör sürücüsü yaralandı.
Kapaklı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:50 Kaynak: AA
'da yol kenarına devrilen traktör sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Birol Yörükler
idaresinde 59 UB 912 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunhacı Mahallesi yakınlarında devrildi.
Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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