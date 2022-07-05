Tekirdağ'da traktörle tankerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 59 YH 284 plakalı çift römorklu traktör, Vakıflar Mahallesi Saray Kavşağı'nda, Y.K'nin kullandığı 39 ABH 623 plakalı su dolu tankerle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile tankerde bulunan Adem Killik yaralandı.
Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
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