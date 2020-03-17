Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da traktörle tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
Tekirdağ'da traktörle tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
7 saat önce
Hayrabolu ilçesinde traktörle tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:34 Kaynak: AA
Hayrabolu ilçesinde traktörle tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Muhteber Ergen'in kullandığı 59 HP 124 plakalı traktör, Uzunköprü Caddesi'nin birinci kilometresinde, Ahmet D. yönetimindeki 07 ALS 37 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Ergen, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı İngiltere'de koronavirüs tedavisi gören Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar