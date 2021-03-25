Tekirdağ'da traktörlerden demir çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktörlerden yaklaşık 2 ton demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşların traktörlerinden demirlerin çalındığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları inceleme sonucu hırsızlığı gerçekleştirenlerin G.U, S.A. ve Ö.G. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.