Tekirdağ'da "Trakya tosbağası"nın yaşam alanları belirlendi - Son Dakika

Türkiye'de çoğunlukla Trakya'da bulunan "Trakya tosbağası"nın yaşam alanlarını bilgilendiren tabelalar yerleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tekirdağ Şube Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Tür Koruma Eylem Planı kapsamında Trakya tosbağası (Testudo hermanni) bilgilendirme tabelalarının, bu hayvanların yaşam alanlarına yerleştirildiği bildirildi.

Türkiye'de çoğunlukla Trakya'da bulunduğu için "Trakya tosbağası" diye bilinen tür için koruma çalışmaları devam ediyor.

Trakya tosbağası, Testudinidae familyasından karada yaşayan bir kaplumbağa türü olarak büyük ölçüde Avrupa kıtasında yaşıyor.