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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da trol malzemeleri ele geçirdi

Tekirdağ'da trol malzemeleri ele geçirdi

5 dakika önce

Tekirdağ'da trol malzemeleri ele geçirdiTekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde deniz kıyılarında güvenlik önlemi alan deniz polisi, yaptığı kontrollerde, balıkçı barınağı içerisinde 4 trol kapısı ele geçirdi.

Tekirdağ'da trol malzemeleri ele geçirdi

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde deniz kıyılarında güvenlik önlemi alan deniz polisi, yaptığı kontrollerde, balıkçı barınağı içerisinde 4 trol kapısı ele geçirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kentte geniş güvenlik önlemleri aldı. Önlem alınan noktalardan biride denizde görevli Sualtı Grup Amirliği ekipleri oldu. Bayram kutlamalarının gerçekleştiği saatlerde, liman içerisinde kontrollerde bulunan ekipler, balıkçı barınağı içerisinde 4 trol malzemesi olan tahta kapılar ele geçirdi. Deniz polisi malzemelere el koyarken, kimlere ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Tekirdağ'da trol malzemeleri ele geçirdi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:18 Kaynak: DHA
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