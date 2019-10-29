Tekirdağ'da trol malzemeleri ele geçirdi
5 dakika önce
Tekirdağ'da trol malzemeleri ele geçirdiTekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde deniz kıyılarında güvenlik önlemi alan deniz polisi, yaptığı kontrollerde, balıkçı barınağı içerisinde 4 trol kapısı ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:18 Kaynak: DHA
Tekirdağ'da trol malzemeleri ele geçirdi
Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde deniz kıyılarında güvenlik önlemi alan deniz polisi, yaptığı kontrollerde, balıkçı barınağı içerisinde 4 trol kapısı ele geçirdi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kentte geniş güvenlik önlemleri aldı. Önlem alınan noktalardan biride denizde görevli Sualtı Grup Amirliği ekipleri oldu. Bayram kutlamalarının gerçekleştiği saatlerde, liman içerisinde kontrollerde bulunan ekipler, balıkçı barınağı içerisinde 4 trol malzemesi olan tahta kapılar ele geçirdi. Deniz polisi malzemelere el koyarken, kimlere ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
İzmir Ödemiş'te 2 bin gönüllü Cumhuriyet Bayramı için aynı anda zeybek oynadı Son dakika: Cumhuriyet Bayramı'nı kana bulayacaklardı: Eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı CHP teşkilatı, Nevşehir Valiliği'nin yasakladığı Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü gerçekleştirdi Cengiz Semercioğlu'nun 29 Ekim'le ilgili düşüncelerini sorduğu kızı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı