Tekirdağ'da Trump'ın sözde barış planına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Trump'ın sözde barış planına tepki - Son Dakika

Tekirdağ'da Trump'ın sözde barış planına tepki

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı kınandı.

Tekirdağ'da Trump'ın sözde barış planına tepki, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı kınandı.

Belediye meydanında toplanan Çorlu Sivil Toplum Platformu üyeleri, sözde barış planını protesto etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından platform adına basın açıklaması yapan Kurtuluş Ay, Trump'ın, İsrail'in güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen planı açıkladığını söyledi.

Ay, " 'Yüzyılın planı' denilen içerik, Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkartılması hükümlerinden ibarettir. Kısacası anlaşma soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir." dedi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ın Florida'daki tesisinde şüpheli araç paniği! Silah sesleri duyuldu
Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı Ölümcül koronavirüs hızla yayılıyor! İsveç'e de sıçradı Ankara'da 20 sokak hayvanını zehirleyerek öldüren kasap serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 23:21:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da Trump'ın sözde barış planına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]