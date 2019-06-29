Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tekirdağ'da tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'da tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tuğla yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tuğla yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Haliç Mahallesi rampasında meydana geldi. Tekirdağ'dan aldığı tuğlaları Keşan'a götüren sürücü Gökmen Çağlar yönetimindeki 34 VRR 43 dorse plakalı tuğla yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kasada yüklü binlerce tuğla da şarampole saçıldı.
Kazada sürücü Gökmen Çağlar yaralandı. Yaralanan sürücü Çağlar, yoldan geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından araçtan alınarak Malkara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tekirdağ'da tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:21 Kaynak: İHA
Keşan, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisini ormanlık alanda dövüp, ölümle tehdit eden cani tutuklandı 2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi Kaza sonrası turistin yaptığı 'pes artık' dedirtti! Çocuk parkında korku dolu anlar! Yılanlar duvardan çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 22:30:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]