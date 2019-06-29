Tekirdağ'da tuğla yüklü tır devrildi
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tuğla yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:42 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde tuğla yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Keşan
yolu üzerindeki Haliç
Mahallesi rampasında meydana geldi. Tekirdağ'dan aldığı tuğlaları Keşan'a götüren sürücü Gökmen Çağlar (26) yönetimindeki 34 VRR 43 dorse plakalı tuğla yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kasada yüklü binlerce tuğla da şarampole saçıldı.
Kazada sürücü Gökmen Çağlar yaralandı. Yaralanan sürücü Çağlar, yoldan geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından araçtan alınarak Malkara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ
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