Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında yelkenciler gösteri sundu, resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında yelkenciler gösteri sundu, resim sergisi açıldı

21.04.2022 09:49
Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında yelkenciler gösteri sundu, resim sergisi açıldı

Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı, yelkenciler ve römorkörler gösteri gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı, yelkenciler ve römorkörler gösteri gerçekleştirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasında ilkokul öğrencilerinin çizdiği resimlerden oluşan sergi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Vali Aziz Yıldırım'ın katılımıyla açıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından Vali Yıldırım resimleri inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Daha sonra program Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde yelkenciler ve römorkörlerin gösterileri ile devam etti.

Römorkörlerin, yelkencilerin arkasından havaya su püskürtmesi ilgiyle izlendi.

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Etnografya Müzesi, Turizm Haftası, Tekirdağ, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında yelkenciler gösteri sundu, resim sergisi açıldı - Son Dakika


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