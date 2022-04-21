Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında yelkenciler gösteri sundu, resim sergisi açıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı, yelkenciler ve römorkörler gösteri gerçekleştirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasında ilkokul öğrencilerinin çizdiği resimlerden oluşan sergi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Vali Aziz Yıldırım'ın katılımıyla açıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından Vali Yıldırım resimleri inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Daha sonra program Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde yelkenciler ve römorkörlerin gösterileri ile devam etti.

Römorkörlerin, yelkencilerin arkasından havaya su püskürtmesi ilgiyle izlendi.