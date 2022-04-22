Tekirdağ'da "Türk Macar İlişkilerinin Kökeni ve Tekirdağ'ın Macar Tarihindeki Yeri" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da "Türk Macar İlişkilerinin Kökeni ve Tekirdağ'ın Macar Tarihindeki Yeri" konferansı düzenlendi

22.04.2022 16:47
Tekirdağ'da "Türk Macar İlişkilerinin Kökeni ve Tekirdağ'ın Macar Tarihindeki Yeri" konferansı düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Topluluğunca "Türk Macar İlişkilerinin Kökeni ve Tekirdağ'ın Macar Tarihindeki Yeri" konferansı düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Topluluğunca "Türk Macar İlişkilerinin Kökeni ve Tekirdağ'ın Macar Tarihindeki Yeri" konferansı düzenlendi.

NKÜ Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen konferansta, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Egemen Çağrı Mızrak, Macar tarihi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller de Macar tarihinde Türk halklarının, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin rol oynamadığı dönemin pek bulunmadığını, Türk Macar ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için çalıştıklarını söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker ise Türk Macar dostluğunun iki ülke içinde önemli olduğunu dile getirdi.

Eker, konuşmaların ardından Keller'e üniversite tarafından hazırlanan Namık Kemal kitabını hediye etti.

Programa, Macar Kültür Merkezi Müdürü Gabor Fodor, Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Namık Kemal Üniversitesi, Namık Kemal, Tekirdağ, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Türk Macar İlişkilerinin Kökeni ve Tekirdağ'ın Macar Tarihindeki Yeri' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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