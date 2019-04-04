Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Başladı

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Başladı

1 saat önce

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri başladıTekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ın da katılımıyla kurban kesildi, dualar edildi.

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri başladı

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ın da katılımıyla kurban kesildi, dualar edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, teşkilatın şanlı bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Aydın, polis teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade ederek, Bugün ilk olarak kazaların tefi için kurban kesimi yaptık. Yarın şehitlerimiz ve hayatını kaybetmiş gazilerimiz için mevlit okutacağız. Burada vatandaşlarımıza ikramlarda bulunacağız. Daha sonra şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edeceğiz dedi.

Böyle bir teşkilatın mensubu olmak ve bunca yılı bu teşkilatta geçirmiş olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyleyen Aydın, Emniyet teşkilatım ülkemiz var olduğu sürece, devletimizin ve vatandaşımızın hizmetinde olacaktır. Her türlü terör faaliyeti ve her tülü hain teşebbüslerin karşısında duracağına, ilk günkü gibi bu mücadelemize devam edeceğiz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:38 Kaynak: DHA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Polis, Güncel
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