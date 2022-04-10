Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

10.04.2022 15:05
Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis araçlarından oluşan kortej şehir turu yaptı.

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis araçlarından oluşan kortej şehir turu yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Tekirdağ Valiliği önünde başlayan araç korteji sahil şeridinden İl Emniyet Müdürlüğü önüne kadar devam etti.

Kortejde, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yer alan motosikletli ekipler, çok sayıda otomobil, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçı (TOMA) ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) yer aldı.

Korna ve siren sesleriyle şehir turu yapan korteje vatandaşlarda alkış yaparak destek verdi.

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Tekirdağ, Tragger, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika


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