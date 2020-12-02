Tekirdağ'da Türk Telekom kablolarını çaldığı iddia edilen 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da Türk Telekom kablolarını çaldığı iddia edilen 6 kişi yakalandı

02.12.2020 11:43
Tekirdağ'da Türk Telekom kablolarını çaldığı iddia edilen 6 kişi yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaraereğlisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kamaradere Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait iletişim ve internet erişim hizmeti sağlayan 300 metre bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kabloyu çaldığı iddia edilen 6 zanlıyı gözaltına aldı, kablolara el koydu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Marmaraereğlisi, Türk Telekom, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Türk Telekom kablolarını çaldığı iddia edilen 6 kişi yakalandı - Son Dakika


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