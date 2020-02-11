Tekirdağ'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Murat Demir'in (33) kullandığı 59 AAP 779 plakalı otomobil, Aşıklar Tepesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 25 metre uçuruma devrildi.

Etraftakilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkışan Demir, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Murat Demir'in cesedi, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Marmaraereğlisi, Murat Demir, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:18 Kaynak: AA
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