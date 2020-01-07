Tekirdağ'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika

Tekirdağ'da ulaşıma kar engeli

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara-Şarköy yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım aksıyor.

Tekirdağ'da ulaşıma kar engeli, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara- Şarköy yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım aksıyor.


Şarköy ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi civarında etkisini gösteren kar ve tipi, Malkara yolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Gölcük Mahallesi sakini Deniz Karademir, "Şarköy - Malkara yolunda yoğun tipi ve kar mevcut. Karla kaplanan yolda ulaşım zorlukla sağlanıyor. Yola çıkan sürücülerin kar lastiği takmasında fayda var. Yolun kaygan olması nedeniyle araçlar ilerleyemiyor" dedi.


Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışması için bölgeye hareket ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Gölcük, Şarköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Çalıkuşu"nun yazıldığı tarihi evde yangın
16 yaşındaki genç, çocuk odasında televizyon izlerken bir anda kanlar içerisinde kaldı Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız hayatını kaybetti Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti

Son Dakika Haberleri
07:15 Avustralya'daki yangınlar sanatı da vurdu: Picasso ve Matisse sergileri kapatıldı - Son Dakika Haber
07:15 Reuters: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi - Son Dakika Haber
07:00 Wagner Grubu: Libya'daki Rus paralı askerler hakkında neler biliniyor? - Son Dakika Haber
06:45 07 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 07 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
00:28 Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden yeni ittifak hamlesi - Son Dakika Haber
00:16 Son dakika: Savunma Bakanı Esper, ABD Irak'tan çekiliyor iddialarını yalanladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 07:21:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]