Üye Girişi
Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybolu heyecanı yaşandı - Son Dakika

Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybolu heyecanı yaşandı

02.08.2021 12:09
Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybolu heyecanı yaşandı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından yaz şenlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Voleybol Turnuvası, Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) İspanya, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten 14 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından yaz şenlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Voleybol Turnuvası, Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) İspanya, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten 14 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yabancı sporcuların katılımıyla uluslararası olma özeliliğini taşıyan ve bir hayli çekişmeli maçların oynandığı turnuvada Arnavutluk'tan katılan Xhudgena Kruti ve Adelayda Prenga çifti rakiplerini yenerek kupayı almayı başardı.

Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından 'yaz şenlikleri kapsamında' bölge halkın katılımıyla başlayan voleybol turnuvası, yerli halkın yanı sıra yabancı sporcuların da yoğun ilgi göstermesiyle dikkat çekiyor. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve yabancı sporcuların katılımıyla uluslararası olma özeliğini taşıyan ve 2 gün süren turnuvaya, Türkiye'den Selin Aşıkoğlu,  Zeynep Bora, Medine Korkmaz, Vera Sürmen, Öykü Binici ve Esra Demirkıran, ABD'den Juhanita Mendoza, Devin Von Pingel, İspanya'dan, Ester Ribera, Catalina Pol, Arnavutluk'tan Xhudgena Kruti,  Adelayda Prenga, Bosna Hersek'ten, Elisa Beshinr ve Lyra Pireva çifti ile 7 takımda 14 kadın sporcu katıldı. Bir hayli çekişmeli geçen ve 2 gün süren turnuvada Arnavutluk'tan Xhudgena Kruti,  Adelayda Prenga, çifri ile İspanya'dan, Ester Ribera, Catalina Pol çifti rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde uzatma setinde Arnavutluk'tan Xhudgena Kruti, Adelayda Prenga çifti, İspanyol rakiplerini 15-12 yenerek turnuvada şampiyon olarak 1'incilik kupasını kazandı. Turnuvaya katılanlara kupa ile birlikte bir miktar para ödülü verildi.Turnuvanın kapanış bölümünde konuşan Marmaraereğlisi Belediye başkanı Hikmet Ata, "Yurt dışından ve yurt içinden bir çok voleybol severin takip ettiği ve her yıl düzenlenerek gelenekselleştirmeye çalıştığımız bu turnuvaya, bu yıl yurt dışından çok fazla başvuru oldu. Biz de bunun üzerine turnuvaya 'dünya halkları turnuvası' adında bir bölüm ilave ettik. Bu bölüme Türkiye'den 2, yurt dışından 5 farklı ülkeden olmak üzere toplam 7 takım ağırlayabildik. Aslında başvuru çok daha fazlaydı fakat gerek pandemi gerekse maddi şartlar sebebiyle biraz daraltmak zorunda kaldık. Marmaraereğlisi Tekirdağ'ın turistik bir ilçesi ve biliyorsunuz Türkiye'nin en uzun sahil şeritlerinden birine sahip. Ayrıca doğal kumsallarımız da dünyaca ünlü özel bir kuma sahip. ve bu özelliklere şu anda spor turizmini de eklediğimizi düşünüyorum. Başvurulardan ve halkımızın ilgisinden çok mutluyuz. Umarım önümüzdeki yıl çok daha fazla sporcu ve sporsever ile bu turnuva  düzenleyeceğiz."dedi.

- Marmaraereğlisi
Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybolu heyecanı yaşandı
Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybolu heyecanı yaşandı
Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybolu heyecanı yaşandı
Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybolu heyecanı yaşandı
Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybolu heyecanı yaşandı
Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybolu heyecanı yaşandı
Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybolu heyecanı yaşandı

voleybol, Tekirdağ, İspanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybolu heyecanı yaşandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İhracatta yeni Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı 12:10 İhracatta yeni Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü 12:07 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu 11:32 Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu
Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu 11:26 Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu Bebek arabası caddede hareket etti, anne kımıldayamadı! Korkutan olay kamerada 11:22 Bebek arabası caddede hareket etti, anne kımıldayamadı! Korkutan olay kamerada Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu 11:14 Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı 11:04 Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu 10:40 Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu

Son Dakika Haberleri
12:16 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı orman yangınları nedeniyle ertelendi
12:15 Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı
12:09 İhracatta yeni Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
12:08 Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak
12:06 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü
11:29 Fatih Terim'den dikkat çeken açıklamalar: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam
11:25 Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu
11:17 Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor
11:03 Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı
10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak         
12:09
130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum         
11:33
Fatih Terim'den dikkat çeken açıklamalar: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam Fatih Terim'den dikkat çeken açıklamalar: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam         
11:30
AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen yoğun tepkiler üzerine kaldırdı         
11:24
Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın         
11:15
Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış         
11:07
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim         
10:27
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı         
20:21
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 12:20:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybolu heyecanı yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement