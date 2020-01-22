Tekirdağ'da umduğunu bulamayan balıkçılar karadeniz'e açıldı - Son Dakika

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Tekirdağ'da umduğunu bulamayan balıkçılar karadeniz'e açıldı
6 saat önce
Tekirdağ'da umduğunu bulamayan balıkçılar Karadeniz'e açıldıTEKİRDAĞLI balıkçılar, Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayınca açıldıkları Karadeniz'de bol hamsi yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
Tekirdağ'da umduğunu bulamayan balıkçılar Karadeniz'e açıldı
TEKİRDAĞLI balıkçılar, Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayınca açıldıkları Karadeniz'de bol hamsi yakaladı.
Tekirdağ'dan, Karadeniz'e avlanmaya giden balıkçılar, çevirme ağlarla 3 bin kasa hamsi yakaladı. Balıkçı İdris Şeremet, bu yıl balıkçının kurtarıcısının hamsi olduğunu dile getirdi. Şeremet, yeni yılda güzel hamsi avcılığı yaptıklarını belirterek, "Hamsi olmasaydı bu sene balık piyasası yanmıştı. Hep palamut bekledik, istavrit de az olunca umudumuzu hamsiye bağlamıştık. Hamsi balıkçıların cankurtaranı oldu. Çok şükür bu aralar kıyıya ağlarımız boş dönmüyoruz. Sezon böyle hamsiyle devam edecek gibi" dedi.
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